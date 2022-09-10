«Лейпциг» разгромил дортмундскую «Боруссию» после отставки Тедеско

Встреча, прошедшая в Лейпциге, завершилась со счетом 3:0. В составе победителей отличились Вилли Орбан (6-я минута), Доминик Собослаи (45) и Амаду Айдара (84).

«Лейпциг» одержал победу в первом матче после увольнения главного тренера Доменико Тедеско. В настоящее время командой руководит Марко Розе.

В другом матче мюнхенская «Бавария» сыграла вничью со «Штутгартом» — 2:2. Это третья подряд ничья действующего чемпиона Германии. В составе хозяев отличился Матис Тель, который стал самым молодым автором гола «Баварии» в Бундеслиге. Он забил дебютный гол в возрасте 17 лет и 136 дней. Форвард побил рекорд Джамала Мусиалы (17 лет и 205 дней).