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19:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лейпциг» разгромил дортмундскую «Боруссию» после отставки Тедеско

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. «Лейпциг» разгромил дортмундскую «Боруссию» в матче шестого тура чемпионата Германии по футболу.

Лейпциг
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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Лейпциге, завершилась со счетом 3:0. В составе победителей отличились Вилли Орбан (6-я минута), Доминик Собослаи (45) и Амаду Айдара (84).

«Лейпциг» одержал победу в первом матче после увольнения главного тренера Доменико Тедеско. В настоящее время командой руководит Марко Розе.

В другом матче мюнхенская «Бавария» сыграла вничью со «Штутгартом» — 2:2. Это третья подряд ничья действующего чемпиона Германии. В составе хозяев отличился Матис Тель, который стал самым молодым автором гола «Баварии» в Бундеслиге. Он забил дебютный гол в возрасте 17 лет и 136 дней. Форвард побил рекорд Джамала Мусиалы (17 лет и 205 дней).

Результаты других матчей:

  • «Хоффенхайм» — «Майнц» — 4:1;
  • «Айнтрахт» — «Вольфсбург» — 0:1;
  • «Герта» — «Байер» — 2:2.

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