Гол Неймара принес «ПСЖ» победу над «Брестом» в матче Лиги 1
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Футболисты «Пари Сен-Жермен» одержали победу над «Брестом» в домашнем матче седьмого тура чемпионата Франции.
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БрестЧемпионат Франции: таблица и календарь
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Футболисты «Пари Сен-Жермен» одержали победу над «Брестом» в домашнем матче седьмого тура чемпионата Франции.
Встреча в Париже завершилась со счетом 1:0. В составе хозяев голом отметился Неймар (29-я минута) с передачи Лионеля Месси. В текущем сезоне бразильский форвард забил уже восемь мячей в семи играх Лиги 1. У гостей Ислам Слимани (71) не смог реализовать пенальти.
«ПСЖ», продливший беспроигрышную серию до семи матчей, с 19 очками вышел на первое место в турнирной таблице. «Брест» (5) идет на 17-й строчке.