Гол Неймара принес «ПСЖ» победу над «Брестом» в матче Лиги 1

Встреча в Париже завершилась со счетом 1:0. В составе хозяев голом отметился Неймар (29-я минута) с передачи Лионеля Месси. В текущем сезоне бразильский форвард забил уже восемь мячей в семи играх Лиги 1. У гостей Ислам Слимани (71) не смог реализовать пенальти.