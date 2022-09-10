Каталонская «Барселона» впервые за 16 лет обыграла «Кадис»

Забитыми мячами в составе «сине-гранатовых» отметились Френки де Йонг (55), Роберт Левандовски (65), Ансумане Фати (86 Роберт Левандовски) и Усман Дембеле (90+3). Желтые карточки получили Рафинья, Серхио Бускетс и Лукас.

Эта победа над «Кадисом» стала для «сине-гранатовых» первой за последние 16 лет. В последний раз «Барселона» обыгрывала «Кадис» 28 апреля 2006 года в матче чемпионата Испании.