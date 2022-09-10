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22:51 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» разгромила «Кадис», матч останавливали из-за инфаркта у болельщика

Сегодня, 10 сентября, на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе местная одноимённая команда играла с «Барселоной» в матче 5-го тура чемпионата Испании.

Барселона
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Источник: Reuters

Финальный свисток Карлоса Дель Серро Гранде зафиксировал разгромную победу гостей со счётом 4:0. Встреча была остановлена на долгое время из-за инфаркта у одного из болельщиков.

На 55-й минуте счёт в матче открыл Френки де Йонг, добивший мяч после «передачи» вратаря «Кадиса» Ледесмы рукой. Cпустя 10 минут счёт увеличил Роберт Левандовски, также забивший мяч после добивания.

На 82-й минуте матч был остановлен после того, как стало плохо одному из болельщиков на поле. Пожилой фанат пережил инфаркт и был госпитализирован в ближайшую больницу. Также стало плохо и одному из операторов, однако он достаточно быстро пришёл в себя.

В концовке матча отличился Ансу Фати: Левандовски и испанец убежали на рандеву с вратарём, поляк не пожадничал и покатил на пустые ворота одноклубнику. В добавленное время четвёртый мяч «Барселоны» забил Усман Дембеле.

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