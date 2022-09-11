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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
00:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Милан» в меньшинстве победил «Сампдорию» в матче Серии А

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. «Милан» на выезде одержал победу над «Сампдорией» в матче шестого тура чемпионата Италии по футболу.

Милан
СампдорияЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча в Генуе завершилась со счетом 2:1. В составе гостей голами отметились Жуниор Мессиас (6-я минута) и Оливье Жиру (67, с пенальти). У хозяев отличился Филип Джуричич (57). На 47-й минуте бы удален нападающий «Милана» Рафаэл Леау.

«Милан», набрав 14 очков, сравнялся с лидирующим в турнирной таблице «Наполи». «Сампдория» (2) идет на 18-м месте.

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Сампдория
1:2
Первый тайм: 0:1
Милан
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