«Челси» сохраняет интерес к Захаряну — за ним будут следить в ближайшие месяцы. Летом с хавбеком «Динамо» согласовали контракт

Незадолго до закрытия летнего трансферного окна появилась информация о том, что полузащитник «Динамо» может перейти в «Челси», но в итоге сделка не состоялась.
Журналист Фабрицио Романо пишет, что лондонский клуб по-прежнему заинтересован в 19-летнем футболисте, в котором видят усиление на настоящее и будущее.
В августе «Челси» не достиг договоренности с «Динамо» об условиях трансфера, но личный контракт был полностью согласован. В этом сезоне Арсен забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи в 9 матчах за «Динамо» во всех турнирах.