«Челси» сохраняет интерес к Захаряну — за ним будут следить в ближайшие месяцы. Летом с хавбеком «Динамо» согласовали контракт

Незадолго до закрытия летнего трансферного окна появилась информация о том, что полузащитник «Динамо» может перейти в «Челси», но в итоге сделка не состоялась.

Журналист Фабрицио Романо пишет, что лондонский клуб по-прежнему заинтересован в 19-летнем футболисте, в котором видят усиление на настоящее и будущее.

«Синие» планируют следить за игрой Захаряна в ближайшие месяцы.