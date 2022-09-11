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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
17:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» разгромил «Мальорку» в домашнем матче Примеры

В матче 5-го тура испанской Примеры сезона-2022/2023 мадридский «Реал» принимал «Мальорку».

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МальоркаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

На 35-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Мальорки» Ведат Мурики. В компенсированное время первого тайма полузащитник «Реала» Федерико Вальверде сравнял счёт.

На 73-й минуте победный гол забил форвард мадридской команды Винисиус Жуниор. На 89-й минуте встречи нападающий «Реала» Родриго отправил в ворота «Мальорки» третий мяч. Итоговый счёт в компенсированное время матча установил защитник мадридцев Антонио Рюдигер.

Мадридский «Реал» набрал 15 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2022/2023. «Мальорка» (5) — на 13-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Барселона» (13) и «Вильярреал» (10). Действующий чемпион Испании — мадридский «Реал».

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