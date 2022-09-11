«Реал» разгромил «Мальорку» в домашнем матче Примеры

Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

На 35-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Мальорки» Ведат Мурики. В компенсированное время первого тайма полузащитник «Реала» Федерико Вальверде сравнял счёт.

На 73-й минуте победный гол забил форвард мадридской команды Винисиус Жуниор. На 89-й минуте встречи нападающий «Реала» Родриго отправил в ворота «Мальорки» третий мяч. Итоговый счёт в компенсированное время матча установил защитник мадридцев Антонио Рюдигер.