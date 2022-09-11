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21:25 (мск), источник: ТАСС

Футболист Черышев дебютировал за «Венецию», выйдя на замену в матче со СПАЛ

«Венеция» проиграла во встрече пятого тура второго по силе дивизиона чемпионата Италии со счетом 0:2.

Венеция
СПАЛЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 11 сентября. Футболисты «Венеции» на выезде со счетом 0:2 уступили СПАЛу в матче пятого тура второго по силе дивизиона чемпионата Италии. Встреча прошла в воскресенье.

В составе победителей голы забили Андреа ла Мантиа (29-я минута) и Маттиа Финотто (90+3). На 88-й минуте полузащитник «Венеции» Тэннер Тессманн получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Дебютный матч в составе «Венеции» провел российский полузащитник Денис Черышев, вышедший на замену на 74-й минуте матча. 31 августа «Венеция» объявила о подписании контракта с Черышевым, соглашение подписано до окончания сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один год. Ранее россиянин покинул испанскую «Валенсию» по истечении срока контракта.

«Венеция» занимает 16-е место в турнирной таблице с 4 очками, СПАЛ — седьмой (8 очков). В следующем туре «Венеция» дома сыграет с «Пизой» 17 сентября. СПАЛ в этот же день на выезде встретится с «Комо».

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