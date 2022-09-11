Футболист Черышев дебютировал за «Венецию», выйдя на замену в матче со СПАЛ

ТАСС, 11 сентября. Футболисты «Венеции» на выезде со счетом 0:2 уступили СПАЛу в матче пятого тура второго по силе дивизиона чемпионата Италии. Встреча прошла в воскресенье.

В составе победителей голы забили Андреа ла Мантиа (29-я минута) и Маттиа Финотто (90+3). На 88-й минуте полузащитник «Венеции» Тэннер Тессманн получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Дебютный матч в составе «Венеции» провел российский полузащитник Денис Черышев, вышедший на замену на 74-й минуте матча. 31 августа «Венеция» объявила о подписании контракта с Черышевым, соглашение подписано до окончания сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один год. Ранее россиянин покинул испанскую «Валенсию» по истечении срока контракта.