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00:02 (мск), источник: ТАСС

«Монако» обыграл «Лион» в матче чемпионата Франции, Головин провел на поле 86 минут

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Монако».

Монако
ЛионЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 11 сентября. «Монако» со счетом 2:1 на своем поле обыграл «Лион» в матче седьмого тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла в воскресенье.

В составе победителей забитыми мячам отметились Бенуа Бадиашиле (55-я минута) и Гильермо Марипан (63). У «Лиона» гол забил Карл Токо-Экамби (81).

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле 86 минут и не отметился результативными действиями.

«Лион» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 13 очков в семи турах. «Монако» с 11 очками располагается на седьмой позиции. В следующем туре «Лион» на своем поле примет лидера чемпионата «Пари Сен-Жермен» 18 сентября. «Монако» в этот же день встретится на выезде с «Реймсом».

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