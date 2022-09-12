«Монако» обыграл «Лион» в матче чемпионата Франции, Головин провел на поле 86 минут
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Монако».
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Монако».
ТАСС, 11 сентября. «Монако» со счетом 2:1 на своем поле обыграл «Лион» в матче седьмого тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла в воскресенье.
В составе победителей забитыми мячам отметились Бенуа Бадиашиле (55-я минута) и Гильермо Марипан (63). У «Лиона» гол забил Карл Токо-Экамби (81).
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле 86 минут и не отметился результативными действиями.
«Лион» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 13 очков в семи турах. «Монако» с 11 очками располагается на седьмой позиции. В следующем туре «Лион» на своем поле примет лидера чемпионата «Пари Сен-Жермен» 18 сентября. «Монако» в этот же день встретится на выезде с «Реймсом».