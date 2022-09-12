Его дед дружил с Яшиным: русский вратарь зажигает в Италии и даже забивает

Дебютировать за «Лацио» Ивану помог случай. Изначально главный тренер римлян Маурицио Сарри видел Проведеля дублером португальца Луиша Машимиану, но тот удалился уже на восьмой минуте матча первого тура. Спасать вышел Проведель — несколько зрелищных сэйвов позволили «Лацио» взять три очка против «Болоньи». С тех пор Проведель провел уже пять матчей подряд — Машимиану отбыл дисквалификацию, но присел на скамейку.

У Ивана итальянское гражданство, но его мать Елена — бывшая россиянка. Вместе с ней Проведель ребенком часто навещал бабушку в Подмосковье, от которой узнал историю о дружбе его деда с легендарным Львом Яшиным. Оказалось, что дед Проведеля служил с прославленным вратарем в одной воинской части. Сам Иван укрепился в желании стать вратарем в 2000 году, вдохновившись игрой Франческо Тольдо в полуфинале Евро-2000 против Нидерландов.

В ворота Проведель встал далеко не сразу. Тренеры молодежных команд «Тревизо» и «Порденоне», за которые играл Иван, упорно ставили его в нападение. Проведель забивал и раздавал голевые передачи до 15 лет. В ворота его не пускали, мол, слишком поздно переучиваться. Ради такой радикальной смены амплуа Ивану пришлось перейти в небольшую футбольную школу в провинции Тревизо, где его взяли в команду вратарем сразу после просмотра.

В воротах Проведель чувствовал себя уверенно и заслужил приглашение на просмотр в «Аталанту», но не прошел. Чуть позже парня пригласил «Удинезе». В 19 лет транзитом через «Кьево» Иван дебютировал в Серии С, а через год поднялся в Серию В. В 2017 году он закрепился в основе «Эмполи».

С этим клубом Проведель выиграл Серию В и готовился дебютировать в высшем дивизионе, но все испортил серьезный перелом голени. После долгого восстановления он все же сыграл в 16 матчах Серии А, включая встречу против «Ювентуса» Криштиану Роналду, но в следующем сезоне «Эмполи» отправил Ивана в Серию В.

С арендой в «Юве Стабии» связан один из ярчайших эпизодов в карьере Проведеля. Его команда проигрывала «Асколи», и на последних минутах матча Иван отправился в чужую штрафную на подачу штрафного.

«Мы проигрывали 1:2, на последней минуте все пошли вперед в надежде, что получится забить. Навес со штрафного, я бью головой — мяч в воротах. Невероятные эмоции. Надеюсь, однажды получится забить и в Серии А. Если это произойдет, то буду радоваться и кричать, как Дрогба, после гола в финале Лиги чемпионов в ворота “Баварии”. Помог опыт в атаке? Я никогда не был силен в игре головой», — рассказал Проведель после матча.

В 2020 году голкипера пригласила «Специя», только что вышедшая в Серию А. Проведель закрепился в основе и на высоком уровне провел в команде две сезона. Число матчей в высшем дивизионе у Ивана уже перевалило за 80.

Проведель с теплотой вспоминает о поездках в Россию, хотя в зрелом возрасте посещать страну получается довольно редко — вратарь рассказывал, что в последний раз приезжал в Москву в 2017 году на Кубок Конфедераций. Тем не менее, Иван изучает русский язык, а в 2021 году у него родился сын, которого назвали Александром. Проведель отмечал, что для него важно, чтобы сын тоже чтил свои корни.

Иван не заигран за национальную сборную Италии, а место в воротах «скуадры адзурры» надолго забетонировал Джанлуиджи Доннарумма. Возможно, Проведель получит шанс сыграть за сборную России — сам футболист признается, что перспектива его привлекает.