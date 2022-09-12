«Царь вернулся». Что пишут во Франции про игру Головина

Истинный хранитель монегасской игры

L'Equipe выпустил обзор матча с заголовком «Монако» доминировал над «Лионом». В тексте игроков гостей назвали неуклюжими перед чужими воротами, что дополняется цифрами — двадцатью ударами по воротам великолепного Нюбеля, которого пробили всего один раз.

Лучшим игроком матча признан автор двух голевых передач Кайю Энрике, а моменты с участием Александра Головина отмечены в списке самых опасных эпизодов. «Монако» в отличной форме перед тем, как бросить вызов «Ференцварошу» в Лиге Европы", — констатирует L'Equipe.

Портал Maxifoot в своем материале делает акцент на эффективности монегасков, которые наказывали соперника голами. Игра на встречных курсах получила высокую оценку за зрелищность и названа веселой. «Два удара головой делают “Монако” счастливым», — отмечено в тексте.

Лучший игрок матча, естественно, Кайю Энрике. Его игру оценили в 7,5 балла. Столько же получил и Бадиашиль. Головину поставили шестерку со следующим комментарием: «Во время своих путешествий вингер “Монако” делал все возможное, чтобы участвовать в атаках своей команды. Интересный в комбинациях, россиянин запустил Энрике в действие, создал большой момент для Диатта и обеспокоил Лопеша дальним ударом».

Сайт Get French Football News обратил внимание на то, что это первая домашняя победа «Монако» в текущем сезоне. «Головин, весь вечер беспокоивший оборону “Лиона”, едва не оставил игру без интриги в середине второго тайма, закручивая мяч от линии штрафной», — отмечает яркий момент с участием россиянина издание.

Этот портал выставил Александру восьмерку. Столько же получил Бадиашиль, а Нюбель и Кайю Энрике — по девятке. У сайта Homme du Match в цифровом выражении оценка ниже (7,5), но именно Головин назван первой звездой центрального матча тура.

«Царь вернулся. Поскольку он проводит матчи без физических сбоев, постоянно был в центре внимания. Прессинг, владение мячом, чувство игры… Он сводил с ума лионцев. И даже если отсутствует в решающей статистике, он был и мозгом, и двигателем своей команды», — объяснил свой выбор Homme du Match.

В свою очередь Monaco Tribune сделал акцент на изменившемся характере матча, который сначала контролировался, но в концовке «заставил затаить дыхание». Важность успеха подчеркивает тот факт, что «Лион» — прямой конкурент за место на подиуме в конце сезона. Поворотным моментом названы стандартные положения, а ключевым игроком — Нюбель. Что до Головина, то его назвали вдохновленным и «истинным хранителем монегасской игры».

«Вы забыли великого Головина»

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops решил выбрать не двух звезд, а на одну больше, отметив Кайю Энрике, Нюбеля и Бадиашиля. Провал — игра Диатта, а также скамейка запасных. «Это было решающим в прошлом, но это было раньше», — иронично отметили авторы.

«Вы забыли великого Головина, и еще не поздно исправить статью. В остальном полностью с вами согласен», — в шутливой манере прокомментировал этот выбор Vadorasm, и тема получила развитие.

«Действительно, Головин был велик», — добавил Jemalocu.

«Точно, очень хороший Головин, но я его виню только в том, что он очень нерешителен», — признался Oumario.

«Мы просто забыли Головина в топе. Какая наступательная и оборонительная работа сегодня вечером!» — восхитился Arevis.

«Как не ставить Головина в топ? Один из его лучших матчей с мужественной, запоминающейся и решительной атакой. Он может быть блестящим, даже если для меня эта схема “Монако” не кажется устойчивой», — отметил роль россиянина Ralfedstroem.

И, конечно, жарко обсуждался эпизод, где Головин рисковал получить травму после не замеченного арбитром фола.

«Гюсто, который задевает Головина, немыслимо без карточки. “Лион” и Катар (намек на “ПСЖ”. — Прим. “СЭ”) судят не так, как других. Я сыт по горло», — негодовал Cigalis.

«Судейство во Франции точно нужно менять. Как не заметить вину Гюсто, когда видишь кровоточащую голень Головина?» — недоумевал Mikelche.

«Объясните мне, почему Гюсто не получает красную, а Фофана получает? Почему Марипан получает две желтые? Объясните. Парень убивает контратаку, накрывает подошвой Головина, и это даже не желтая. А мы параноики», — с горькой иронией поднял тему жалоб «Монако» на арбитраж Tielemansriste.