Грубейшая ошибка в истории VAR? «Ювентус» лишили сказки, и вспыхнул скандал

Матч «Ювентус» — «Салернитана» не имел ни единого шанса закончится с финальным свистком. Скандал в Италии просто огромный. И все обвиняют систему VAR. Gazzetta dello Sport вышла с красноречивым заголовком — «RISSA VAR». Перевод — «Драка из-за VAR». Давненько медиа не были так категоричны к системе видеопомощи арбитрам. Но это только часть большого потрясения.

Давайте к контексту:

«Ювентус» играл очень плохо. Пустил в первом тайме два гола, но во втором взялся за дело. Сначала отставание сократил Бремер, а в дополнительное время счёт сравнял Бонуччи. Хозяева словили нужную эмоциональную волну и закатили третий мяч — Милик после подачи углового круто выпрыгнул и отправил мяч в ворота. А пока он бежал праздновать видео-ассистенты готовили судьбоносное решение.

Они увидели, что Леонардо Бонуччи оказывал влияние на эпизод с голом, находясь в офсайде. Призвали главного посмотреть повтор — и он отменил гол. А вместе с тем — и сказку для «Ювентуса».

Дальше — драка, куча удалений и дискуссий о правильности этого решения. Не выдержал даже Павел Недвед, и просто ушёл с трибуны.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/SfEnH2Zy-Cc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Теперь к деталям того самого момента. Судя по первым скриншотам, Бонуччи в момент удара Милика действительно закинул полкорпуса в офсайд. Встал лишь вопрос трактовки — мешал ли он тем самым вратарю и участвовал ли напрямую в эпизоде. Судьи посчитали, что да. Но уже после матча Sky Italia завирусил скриншот с широкой камеры.

На картинке видно, что в момент подачи рядом с угловым флагом стоит игрок «Салернитаны» Антонио Кандрева. То есть в момент удара Милика он, скорее всего, находится ближе к воротам. Соответственно, никакого офсайда быть не может. Но это только предположение.

Один из таких кадров после матча в своих соцсетях опубликовал тот самый Милик. Там красная линия, и видно, что Кандрева ближе к воротам, чем Бонуччи. Значит, никакого офсайда нет. И значит, что арбитры на VAR просто проигнорировали этого футболиста при просмотре эпизода. Интересно, что кадр появился в профиле игрока «Юве» всего на несколько минут. С подписью — «безмолвие». Потом он удалил пост.

Реакция от лиги тоже последовала. Там сообщили, что видеоассистенты учитывали Кандреву, и у них есть камеры для более точного определения футболистов на поле. Но потоки желчи было уже не остановить.



Со стороны Турина после игры выступило два спикера. Первый — Бонуччи.

«Мне объяснили, что я был вовлечен в активную игру, но моя позиция не мешала Сепе сделать сейв — это игра по правилам. Я сомневаюсь, что позицию Кандревы кто-то учитывал, хотя он был ближе к мячу, чем я. Это должно было быть принято во внимание, нужно было показать полную картину эпизода, но этого не произошло». Леонардо Бонуччи капитан "Ювентуса"

Второй — главный тренер (которого, кстати, удалили после незасчитанного гола).

«Я никогда не говорю с судьями. Факт в том, что гол был отменен — и я не знаю, правильно или нет. Но я бы хотел посмотреть изображения, потому что Кандрева был рядом с угловым флажком». Массимилиано Аллегри главный тренер "Ювентуса"

Интересны оценки судей от авторитетного ресурса Corriere dello Sport. Главный судья Маттео Марченаро получил 3,5 из 10, судья на VAR Антонио Ди Мартино — 4 из 10.

А ещё в Италии подняли цифры влияния VAR на все команды. И здесь важная деталь — в матчах «Юве» (внутри Италии) меньше других используется технология, но при этом команда страдает от неё чаще других. 23 решения в их пользу, 41 — не в их. И минус 18 потенциальных очков.



В прессе костерят не только судей, но и сам «Ювентус». Например, посчитали, что 0:2 команда проигрывала после первого тайма на своём поле впервые с 25 апреля 2004 года. А старт этого сезона — один из худших при Аллегри. В соцсетях болельщики уже запустили хэштег с требованиям, чтобы тренер ушёл. Несостоявшееся победа могла бы здорово помочь в такой ситуации, но очки «Юве» уже никто не вернёт.