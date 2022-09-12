Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Альмерия
Осасуна
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эмполи
Рома
01
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Балтика
Динамо Мх
11
Футбол. Зарубежный
22:00
Лидс
Ноттингем Форест
Футбол. Кубок России
13.09
Нижний Новгород
Химки
Футбол. Кубок России
13.09
Динамо
Ахмат
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
11.09
Ювентус
Салернитана
22
11.09
Лацио
Верона
20
11.09
Болонья
Фиорентина
21
11.09
Лечче
Монца
11
11.09
Сассуоло
Удинезе
13
11.09
Аталанта
Кремонезе
11
10.09
Сампдория
Милан
12
10.09
Интер
Торино
10
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
19:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Грубейшая ошибка в истории VAR? «Ювентус» лишили сказки, и вспыхнул скандал

Лига утверждает, что ошибки не было. А как считаете вы?

Ювентус
СалернитанаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Матч «Ювентус» — «Салернитана» не имел ни единого шанса закончится с финальным свистком. Скандал в Италии просто огромный. И все обвиняют систему VAR. Gazzetta dello Sport вышла с красноречивым заголовком — «RISSA VAR». Перевод — «Драка из-за VAR». Давненько медиа не были так категоричны к системе видеопомощи арбитрам. Но это только часть большого потрясения.

Давайте к контексту:

«Ювентус» играл очень плохо. Пустил в первом тайме два гола, но во втором взялся за дело. Сначала отставание сократил Бремер, а в дополнительное время счёт сравнял Бонуччи. Хозяева словили нужную эмоциональную волну и закатили третий мяч — Милик после подачи углового круто выпрыгнул и отправил мяч в ворота. А пока он бежал праздновать видео-ассистенты готовили судьбоносное решение.

Они увидели, что Леонардо Бонуччи оказывал влияние на эпизод с голом, находясь в офсайде. Призвали главного посмотреть повтор — и он отменил гол. А вместе с тем — и сказку для «Ювентуса».

Дальше — драка, куча удалений и дискуссий о правильности этого решения. Не выдержал даже Павел Недвед, и просто ушёл с трибуны.

Во время загрузки произошла ошибка.

Теперь к деталям того самого момента. Судя по первым скриншотам, Бонуччи в момент удара Милика действительно закинул полкорпуса в офсайд. Встал лишь вопрос трактовки — мешал ли он тем самым вратарю и участвовал ли напрямую в эпизоде. Судьи посчитали, что да. Но уже после матча Sky Italia завирусил скриншот с широкой камеры.

На картинке видно, что в момент подачи рядом с угловым флагом стоит игрок «Салернитаны» Антонио Кандрева. То есть в момент удара Милика он, скорее всего, находится ближе к воротам. Соответственно, никакого офсайда быть не может. Но это только предположение.

Один из таких кадров после матча в своих соцсетях опубликовал тот самый Милик. Там красная линия, и видно, что Кандрева ближе к воротам, чем Бонуччи. Значит, никакого офсайда нет. И значит, что арбитры на VAR просто проигнорировали этого футболиста при просмотре эпизода. Интересно, что кадр появился в профиле игрока «Юве» всего на несколько минут. С подписью — «безмолвие». Потом он удалил пост.

Реакция от лиги тоже последовала. Там сообщили, что видеоассистенты учитывали Кандреву, и у них есть камеры для более точного определения футболистов на поле. Но потоки желчи было уже не остановить.

Со стороны Турина после игры выступило два спикера. Первый — Бонуччи.

«Мне объяснили, что я был вовлечен в активную игру, но моя позиция не мешала Сепе сделать сейв — это игра по правилам. Я сомневаюсь, что позицию Кандревы кто-то учитывал, хотя он был ближе к мячу, чем я. Это должно было быть принято во внимание, нужно было показать полную картину эпизода, но этого не произошло».

Леонардо Бонуччи
капитан "Ювентуса"

Второй — главный тренер (которого, кстати, удалили после незасчитанного гола).

«Я никогда не говорю с судьями. Факт в том, что гол был отменен — и я не знаю, правильно или нет. Но я бы хотел посмотреть изображения, потому что Кандрева был рядом с угловым флажком».

Массимилиано Аллегри
главный тренер "Ювентуса"

Интересны оценки судей от авторитетного ресурса Corriere dello Sport. Главный судья Маттео Марченаро получил 3,5 из 10, судья на VAR Антонио Ди Мартино — 4 из 10.

А ещё в Италии подняли цифры влияния VAR на все команды. И здесь важная деталь — в матчах «Юве» (внутри Италии) меньше других используется технология, но при этом команда страдает от неё чаще других. 23 решения в их пользу, 41 — не в их. И минус 18 потенциальных очков.

В прессе костерят не только судей, но и сам «Ювентус». Например, посчитали, что 0:2 команда проигрывала после первого тайма на своём поле впервые с 25 апреля 2004 года. А старт этого сезона — один из худших при Аллегри. В соцсетях болельщики уже запустили хэштег с требованиям, чтобы тренер ушёл. Несостоявшееся победа могла бы здорово помочь в такой ситуации, но очки «Юве» уже никто не вернёт.

Автор: Дмитрий Зимин

Ювентус
2:2
Первый тайм: 0:2
Салернитана
 Бокс могут убрать из Олимпиды. И снова виновата Россия
«Я почти начинаю плакать». Сказка сборной Украины закончилась
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь