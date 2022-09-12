Матчи «Челси» — «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» — «Лидс» перенесены. Семь игр 8-го тура АПЛ состоятся
Три матча 8-го тура АПЛ не состоятся в эти выходные.
Челси
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
ЛидсЧемпионат Англии: таблица и календарь
Три матча 8-го тура АПЛ не состоятся в эти выходные.
Игры «Челси» — «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» — «Лидс», которые должны были состояться в воскресенье, 18 сентября, перенесены в связи с мероприятиями, связанными с предстоящими похоронами Елизаветы II.
О переносе матча между «Брайтоном» и «Кристал Пэлас» стало известно еще на прошлой неделе. Перенос связан с запланированной забастовкой рабочих железной дороги.
Пятница, 16 сентября
Суббота, 17 сентября
Воскресенье, 18 сентября
ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время.