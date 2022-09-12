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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
20:01 (мск), источник: Sports.Ru

Матчи «Челси» — «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» — «Лидс» перенесены. Семь игр 8-го тура АПЛ состоятся

Три матча 8-го тура АПЛ не состоятся в эти выходные.

Челси
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
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Источник: AFP 2022

Игры «Челси» — «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» — «Лидс», которые должны были состояться в воскресенье, 18 сентября, перенесены в связи с мероприятиями, связанными с предстоящими похоронами Елизаветы II.

О переносе матча между «Брайтоном» и «Кристал Пэлас» стало известно еще на прошлой неделе. Перенос связан с запланированной забастовкой рабочих железной дороги.

Расписание 8-го тура АПЛ

Пятница, 16 сентября

  • «Астон Вилла» — «Саутгемптон» — 22:00
  • «Ноттингем Форест» — «Фулхэм» — 22:00.

Суббота, 17 сентября

  • «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити» — 14:30
  • «Ньюкасл» — «Борнмут» — 17:00
  • «Тоттенхэм» — «Лестер» — 19:30.

Воскресенье, 18 сентября

  • «Брентфорд» — «Арсенал» — 14:00
  • «Эвертон» — «Вест Хэм» — 16:15.

ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время.

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