Гол и результативная передача Дибалы принесли «Роме» победу над «Эмполи»

Встреча, прошедшая в Эмполи, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Пауло Дибала (17-я минута) и Тэмми Абрахам (71). У хозяев отличился Филиппо Бандинелли (43). На 87-й минуте с поля был удален полузащитник «Эмполи» Жан-Даниэль Акпа-Акпро.

На 77-й минуте капитан римского клуба Лоренцо Пеллегрини не реализовал пенальти. Он попал в перекладину. Голевой пас на Абрахама сделал Дибала.

«Рома» поднялась на пятое место в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Эмполи» с четырьмя очками идет 16-м. Клуб прервал серию из четырех ничьих.