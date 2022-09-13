Матч чемпионата Франции был приостановлен из-за угроз судье, который удалил 3 футболистов

Встреча прошла 12 сентября и завершилась победой «Генгама» со счетом 6:3. Однако игра была прервана: после того, как на 57-й минуте при счете 3:3 главный арбитр встречи Пьеру Гайюсту показал красную карточку игроку «Меца» Жан-Жаку Дэнли, с трибун начали выкрикивать угрозы в сторону рефери, после чего он решил приостановить игру и увести команды с поля.