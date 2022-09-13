Роналду отказался от зарплаты в 240 миллионов евро в год

По информации издания, форварду предложили контракт с окладом, который сделал бы Роналду самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Название клуба не разглашается. Источник добавил, что португалец крайне недоволен количеством игрового времени в МЮ и может покинуть команду до конца сезона-2022/2023.

1 сентября стало известно, что Роналду останется в «Манчестер Юнайтед». Его контракт рассчитан до лета 2023 года с опцией продления на один сезон. Летом неоднократно появлялись сообщения об уходе футболиста из команды. Он высказывал недовольство трансферной политикой и результатами клуба, в том числе непопаданием в Лигу чемпионов.