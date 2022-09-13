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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
17:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Роналду отказался от зарплаты в 240 миллионов евро в год

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отказался от перехода в клуб из Саудовской Аравии с зарплатой 211 миллионов фунтов (240 миллионов евро) в год. Об этом сообщает The Mirror.

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Источник: Reuters

По информации издания, форварду предложили контракт с окладом, который сделал бы Роналду самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Название клуба не разглашается. Источник добавил, что португалец крайне недоволен количеством игрового времени в МЮ и может покинуть команду до конца сезона-2022/2023.

1 сентября стало известно, что Роналду останется в «Манчестер Юнайтед». Его контракт рассчитан до лета 2023 года с опцией продления на один сезон. Летом неоднократно появлялись сообщения об уходе футболиста из команды. Он высказывал недовольство трансферной политикой и результатами клуба, в том числе непопаданием в Лигу чемпионов.

14 июля появилась информация, что один из клубов Саудовской Аравии был готов заплатить МЮ 30 миллионов евро за трансфер Роналду и предложить игроку двухлетний контракт с зарплатой 125 миллионов евро за сезон. Сам португалец отнесся к сделке скептически, так как был настроен продолжить выступления в Европе.

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