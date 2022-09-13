«ПСЖ» хочет продлить контракт с Месси на два года
Руководство «ПСЖ» удовлетворено результатами нападающего Лионеля Месси.
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Руководство «ПСЖ» удовлетворено результатами нападающего Лионеля Месси.
Как сообщает журналист Лоик Танзи в своем твиттере, клуб готов предложить аргентинцу новый двухлетний контракт.
Официальные переговоры между сторонами могут стартовать после ЧМ в Катаре.
В текущем сезоне Месси отметился четырьмя голами и семью голевыми передачами в девяти матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Действующий контракт 35-летнего футболиста рассчитан до 2023 года.