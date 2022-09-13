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12:02 (мск), источник: Sport24

«ПСЖ» хочет продлить контракт с Месси на два года

Руководство «ПСЖ» удовлетворено результатами нападающего Лионеля Месси.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Как сообщает журналист Лоик Танзи в своем твиттере, клуб готов предложить аргентинцу новый двухлетний контракт.

Официальные переговоры между сторонами могут стартовать после ЧМ в Катаре.

В текущем сезоне Месси отметился четырьмя голами и семью голевыми передачами в девяти матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Действующий контракт 35-летнего футболиста рассчитан до 2023 года.

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