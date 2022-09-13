«ПСЖ» хочет продлить контракт с Месси на два года

Официальные переговоры между сторонами могут стартовать после ЧМ в Катаре.

В текущем сезоне Месси отметился четырьмя голами и семью голевыми передачами в девяти матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Действующий контракт 35-летнего футболиста рассчитан до 2023 года.