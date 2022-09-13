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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
12:15 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» представила нового главного тренера

«Астана» официально объявила о назначении Григория Бабаяна на пост главного тренера, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: соцсети

Бабаян, который работал в системе столичного клуба в 2013—2018 годы, сменил на этом посту Срджана Благоевича.

С сербским тренером «Астана» досрочно завершила борьбу в еврокубках, а в КПЛ-2022 отстает от лидирующего «Актобе» на два очка.

При Бабаяне «Астана» становилась пятикратным чемпионом Казахстана, обладателем Суперкубка и Кубка страны, пробивалась в групповой этап Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также добилась выхода в 1/16 финала европейского турнира.

Ранее стало известно, что в «Астану» вернулся Саян Хамитжанов, который стал советником генерального директора.

Что касается 42-летнего Бабаяна, то он покинул тренерский штаб московского ЦСКА.

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