«Астана» представила нового главного тренера

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Бабаян, который работал в системе столичного клуба в 2013—2018 годы, сменил на этом посту Срджана Благоевича.

С сербским тренером «Астана» досрочно завершила борьбу в еврокубках, а в КПЛ-2022 отстает от лидирующего «Актобе» на два очка.

При Бабаяне «Астана» становилась пятикратным чемпионом Казахстана, обладателем Суперкубка и Кубка страны, пробивалась в групповой этап Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также добилась выхода в 1/16 финала европейского турнира.

Ранее стало известно, что в «Астану» вернулся Саян Хамитжанов, который стал советником генерального директора.