«Астана» представила нового главного тренера
«Астана» официально объявила о назначении Григория Бабаяна на пост главного тренера, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Астана» официально объявила о назначении Григория Бабаяна на пост главного тренера, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Бабаян, который работал в системе столичного клуба в 2013—2018 годы, сменил на этом посту Срджана Благоевича.
С сербским тренером «Астана» досрочно завершила борьбу в еврокубках, а в КПЛ-2022 отстает от лидирующего «Актобе» на два очка.
При Бабаяне «Астана» становилась пятикратным чемпионом Казахстана, обладателем Суперкубка и Кубка страны, пробивалась в групповой этап Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также добилась выхода в 1/16 финала европейского турнира.
Ранее стало известно, что в «Астану» вернулся Саян Хамитжанов, который стал советником генерального директора.
Что касается 42-летнего Бабаяна, то он покинул тренерский штаб московского ЦСКА.