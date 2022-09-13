«Лучший по таланту в лиге». Российский футболист продолжает восхищать Израиль

Российский полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов продолжает зажигать в Израиле! 11 сентября «Хапоэль» из Беэр-Шевы на выезде встречался с «тёзками» из Тель-Авива. Шапи вышел в основном составе и стал одним из героев матча.

Хозяева поля вели со счётом 2:1, и команда Шапи была близка к поражению. Но российский полузащитник создал несколько опасных моментов для партнёров — реализовать их они не смогли. И на 66-й минуте россиянин решил судьбу эпизода сам. После опасного прострела вратарь соперника отбил мяч к линии штрафной, Сулейманов не стал тратить время на обработку и в одно касание неотразимо ударил в ближний угол. Голкипер просто не успел среагировать на такое решение Шапи.

Гол российского футболиста помог «Хапоэлю» переломить ситуацию — его команда выиграла 3:2. Сам полузащитник провёл на поле 80 минут и за победным мячом наблюдал уже со скамейки запасных. В социальных сетях болельщики клуба вновь восхищались новичком команды, который приносит пользу в каждой встрече. У Шапи уже два гола и две результативные передачи. Поэтому фанаты называют Сулейманова «спасителем», «фантастическим игроком» и «российским чудом».

Восторженно о Шапи высказываются и в израильской прессе. Хотя некоторые призывают более осторожно относиться к первым успехам российского полузащитника. Спортивный журналист Майкл Йокин рассказал, как дела у «Хапоэля», а также оценил шансы Сулейманова стать лучшим игроком чемпионата Израиля: «Команде, конечно, хотелось бы бороться за чемпионство, но прямо сейчас это просто нереально. А быть лидером клуба Шапи пока ещё рано, это не зависит от забитых им голов. По таланту он лучший в лиге, это очевидно. И это тоже не зависит от того, что он сразу начал забивать».

Можно с уверенностью сказать, что Сулейманов стал игроком основного состава и стабильно получает много игрового времени. И доверие тренера он оправдывает отлично.