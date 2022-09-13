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22:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спортинг» обыграл «Тоттенхэм» благодаря двум голам в концовке матча

«Спортинг» дома обыграл «Тоттенхэм» в групповом турнире Лиги чемпионов — 2:0.

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Источник: Reuters

На 89-й минуте после подачи углового мяч в ворота лондонского клуба отправил Паулинью. Через три минуты Артур удвоил преимущество хозяев.

Для главного тренера «шпор» Антонио Конте это был первый матч против «львов» в карьере игрока и тренера.

«Спортинг» набрал 6 очков и лидирует в группе D. У англичан 3 очка. В следующем туре «Тоттенхэм» сыграет на выезде с «Айнтрахтом» 4 октября. «Спортинг» в этот же день сыграет на выезде с «Марселем».

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Первый тайм: 0:0
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