«Спортинг» обыграл «Тоттенхэм» благодаря двум голам в концовке матча

На 89-й минуте после подачи углового мяч в ворота лондонского клуба отправил Паулинью. Через три минуты Артур удвоил преимущество хозяев.

Для главного тренера «шпор» Антонио Конте это был первый матч против «львов» в карьере игрока и тренера.

«Спортинг» набрал 6 очков и лидирует в группе D. У англичан 3 очка. В следующем туре «Тоттенхэм» сыграет на выезде с «Айнтрахтом» 4 октября. «Спортинг» в этот же день сыграет на выезде с «Марселем».