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10:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Ибрагимович рассказал о нежелании завершать профессиональную карьеру

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что на данный момент не имеет планов по завершению карьеры футболиста, несмотря на тяжёлую травму.

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Источник: Reuters

«Я скоро вернусь. Не собираюсь завершать карьеру. Я вернусь и не сдамся», — цитирует 40-летнего шведа авторитетный инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Ибрагимович продолжает восстановление после перенесённой операции на колене. Возвращение знаменитого шведского форварда в строй ожидается в январе 2023 года. В июле он подписал новый годичный контракт с миланской командой, в составе которой в сезоне-2021/2022 стал чемпионом Италии.

Помимо «Милана», за который Златан также играл с 2010 по 2012 год, Ибрагимович выступал в составе «Мальмё», «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

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