Ибрагимович рассказал о нежелании завершать профессиональную карьеру

«Я скоро вернусь. Не собираюсь завершать карьеру. Я вернусь и не сдамся», — цитирует 40-летнего шведа авторитетный инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Ибрагимович продолжает восстановление после перенесённой операции на колене. Возвращение знаменитого шведского форварда в строй ожидается в январе 2023 года. В июле он подписал новый годичный контракт с миланской командой, в составе которой в сезоне-2021/2022 стал чемпионом Италии.