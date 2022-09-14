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20:58 (мск), источник: Sports.Ru

Месси пытался решить конфликт Неймара и Мбаппе. Лео стал посредником между одноклубниками

Лионель Месси пытался решить конфликт Неймара и Килиана Мбаппе.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В августе у нападающих «ПСЖ» возникли противоречия, одной из причин стало то, что Мбаппе стал основным пенальтистом команды.

По данным L'Équipe, Месси стал посредником в конфликте одноклубников. Аргентинец нечасто проявляет себя в раздевалке, так как не любит навязывать свои взгляды и идеи другим игрокам, но решил вмешаться в эту ситуацию.

Месси не стал поучать Неймара и Мбаппе, но попытался снизить напряженность и наладить контакт между ними.

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