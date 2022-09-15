Бензема может сыграть против «Атлетико», несмотря на травму

Номинированный на «Золотой мяч» Бензема получил травму в первом туре группового этапа Лиги чемпионов с шотландским «Селтиком» (3:0). Медицинское обследование выявило у 34-летнего игрока повреждение полусухожильной мышцы и растяжение четырехглавой мышцы правого бедра. Футболист пропустил матчи пятого тура Ла Лиги против «Мальорки» (4:1) и второго тура Лиги чемпионов против немецкого «Лейпцига» (2:0).

«Даже с Бензема в составе я бы не стал меня тактику на матч против “Лейпцига”. Мы не хотели позволять сопернику пользоваться быстрыми контратаками. В ближайшие дни мы поймем, может ли он тренироваться. Мы не планируем идти на риски. Если Карим хорошо потренируется в субботу, то сможет сыграть в воскресенье против “Атлетико”», — сказал Анчелотти.