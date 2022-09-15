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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
10:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бензема может сыграть против «Атлетико», несмотря на травму

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Нападающий и капитан испанского «Реала» Карим Бензема может сыграть в матче шестого тура чемпионата Испании по футболу, заявил главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти, которого цитирует официальный сайт клуба.

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Источник: Reuters
Футбол

Испания 2022/2023
Тур 6, 18.09.2022, 22:00

Атлетико-Реал-

Номинированный на «Золотой мяч» Бензема получил травму в первом туре группового этапа Лиги чемпионов с шотландским «Селтиком» (3:0). Медицинское обследование выявило у 34-летнего игрока повреждение полусухожильной мышцы и растяжение четырехглавой мышцы правого бедра. Футболист пропустил матчи пятого тура Ла Лиги против «Мальорки» (4:1) и второго тура Лиги чемпионов против немецкого «Лейпцига» (2:0).

«Даже с Бензема в составе я бы не стал меня тактику на матч против “Лейпцига”. Мы не хотели позволять сопернику пользоваться быстрыми контратаками. В ближайшие дни мы поймем, может ли он тренироваться. Мы не планируем идти на риски. Если Карим хорошо потренируется в субботу, то сможет сыграть в воскресенье против “Атлетико”», — сказал Анчелотти.

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