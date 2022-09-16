Сын Йохана Кройфа стал спортивным директором «Барселоны»
Советник президента «Барселоны» по спортивным вопросам Йорди Кройф стал новым спортивным директором клуба, сообщает пресс-служба команды.
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Советник президента «Барселоны» по спортивным вопросам Йорди Кройф стал новым спортивным директором клуба, сообщает пресс-служба команды.
Изначально Кройф занимался международной селекцией, но с 1 июля выполняет в «Барсе» функции спортивного директора.
Йорди Кройф — воспитанник «Барселоны», игравший в составе каталонцев с 1993 по 1996 год.
В качестве тренера Кройф-младший возглавлял команды из Израиля и Китая, а также сборную Эквадора.
Он является сыном легендарного голландского игрока и тренера Йоханна Кройфа.