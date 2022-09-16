Сын Йохана Кройфа стал спортивным директором «Барселоны»

Изначально Кройф занимался международной селекцией, но с 1 июля выполняет в «Барсе» функции спортивного директора.

Йорди Кройф — воспитанник «Барселоны», игравший в составе каталонцев с 1993 по 1996 год.

В качестве тренера Кройф-младший возглавлял команды из Израиля и Китая, а также сборную Эквадора.