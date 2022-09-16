Бекхэм простоял более 13 часов в очереди, чтобы проститься с Елизаветой II. Он перекусывал чипсами, конфетами и сэндвичами

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Бывший футболист сборной Англии занял место в очереди примерно в 2:15 по местному времени и где-то в 15:25 стоял у гроба королевы Великобритании, склонив голову и закрыв глаза.

В очереди Бекхэму пришлось перекусывать. «Мы едим “Принглс”. Мы едим “Щербет Лемонс”, сэндвичи и кофе», — говорил экс-футболист.

В беседе с репортером ITV News Бекхэм сказал, что он «вырос в семье роялистов» и пришел от имени своих бабушки и дедушки, которые, по его словам, тоже стояли бы в очереди, если бы были живы.

Дэвид был одет в черный костюм, темно-синее пальто и плоскую кепку. Бекхэм сказал, что, несмотря на то, что простоял в очереди более 13 часов, его «колени в порядке», что нельзя сказать о его спине.

В 2003 году Бекхэм получил от королевы Орден Британской империи (OBE) за заслуги в футболе. Он также говорил о своей гордости, когда пел «Боже, храни королеву» перед матчами с Англией.