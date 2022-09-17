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00:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Фулхэм» в гостях победил «Ноттингем Форест» в матче АПЛ

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Лондонский «Фулхэм» обыграл «Ноттингем Форест» в матче восьмого тура чемпионата Англии по футболу.

Фулхэм
Ноттингем ФорестЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Ноттингеме, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Тосин Адарабиойо (54-я минута), Жоау Пальинья (57‎) и Харрисон Рид (60). У хозяев мячи забили Тайво Авоньи (11) и Льюис О’Брайен (77).

«Фулхэм», набравший 11 очков, поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Ноттингем Форест» с 4 очками располагается на 19-й строчке.

В другом матче бирмингемская «Астон Вилла» дома переиграла «Саутгемптон» — 1:0.

Во время матчей восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) проходят мероприятия в память о королеве Елизавете II, которая скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. Игроки и официальные лица носят черные нарукавные повязки. Перед началом матчей футболисты и главные тренеры команд собираются в центральном круге, чтобы почтить память королевы минутой молчания, после которой звучит национальный гимн «Боже, храни короля». На 70-й минуте матчей болельщикам предлагается поаплодировать, чтобы отдать дань уважения 70-летнему правлению Елизаветы II.

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