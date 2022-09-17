«Фулхэм» в гостях победил «Ноттингем Форест» в матче АПЛ

Встреча, прошедшая в Ноттингеме, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Тосин Адарабиойо (54-я минута), Жоау Пальинья (57‎) и Харрисон Рид (60). У хозяев мячи забили Тайво Авоньи (11) и Льюис О’Брайен (77).

Во время матчей восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) проходят мероприятия в память о королеве Елизавете II, которая скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. Игроки и официальные лица носят черные нарукавные повязки. Перед началом матчей футболисты и главные тренеры команд собираются в центральном круге, чтобы почтить память королевы минутой молчания, после которой звучит национальный гимн «Боже, храни короля». На 70-й минуте матчей болельщикам предлагается поаплодировать, чтобы отдать дань уважения 70-летнему правлению Елизаветы II.