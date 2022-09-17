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16:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Вулверхэмптон» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» обыграл «Вулверхэмптон» в матче восьмого тура чемпионата Англии по футболу.

Вулверхэмптон
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Источник: Reuters

Встреча в Вулверхэмптоне завершилась победой гостей со счетом 3:0. Голы забили Джек Грилиш (1-я минута), Эрлинг Холанд (16) и Фил Фоден (69). У хозяев на 33-й минуте красную карточку получил Натан Коллинз.

Для Холанда гол стал 11-м в семи матчах чемпионата Англии, перешедший летом норвежец является лучшим бомбардиром турнира.

«Манчестер Сити» с 17 очками в семи встречах возглавляет таблицу чемпионата, «Вулверхэмптон» (6) идет на 16-й строчке. В следующем туре команда Хосепа Гвардиолы примет 2 октября «Манчестер Юнайтед», «Вулверхэмптон» днем ранее сыграет на выезде с «Вест Хэмом».

Во время матчей восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) проходят мероприятия в память о королеве Елизавете II, которая скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. Игроки и официальные лица носят черные нарукавные повязки. Перед началом матчей футболисты и главные тренеры команд собираются в центральном круге, чтобы почтить память королевы минутой молчания, после которой звучит национальный гимн «Боже, храни короля». На 70-й минуте матчей болельщикам предлагается поаплодировать, чтобы отдать дань уважения 70-летнему правлению Елизаветы II.

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