Ройс покинул поле на носилках в игре с «Шальке», получив тяжелую травму
Марко Ройс получил серьезную травму.
Боруссия Д
Шальке-04Чемпионат Германии: таблица и календарь
Марко Ройс получил серьезную травму.
В середине 1-го тайма матча чемпионата Германии против «Шальке» (1:0) 33-летний хавбек упал на газон после подката Флориана Флика.
Капитан «Боруссии» сразу стал сигнализировать, что ему требуется помощь медиков. Ройсу оказывали помощь на поле несколько минут. Он покидал поле на носилках, закрыв лицо руками.