«Бавария» проиграла «Аугсбургу», не сумев победить в четвёртом матче Бундеслиги подряд

На 59-й минуте отличился нападающий «Аугсбурга» Мергим Бериша, ему ассистировал защитник Иагу Бордуши — это оказался единственный гол в матче. У мюнхенцев было подавляющее преимущество по владению мячом — 76% на 24%. «Бавария» не может одержать победу в Бундеслиге уже на протяжении четырёх туров.