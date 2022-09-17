Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Тоттенхэм Хотспур
Лестер
22
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Боруссия М
РБ Лейпциг
20
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Валенсия
Сельта
10
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Динамо
Зенит
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Специя
Сампдория
11
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
18:00
Монпелье
Страсбур
21
Футбол. Зарубежный
17:15
Барселона
Эльче
30
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Борнмут
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Бавария
10
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Вердер
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Шальке-04
10
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Айнтрахт Ф
13
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
Крылья Советов
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья
Эмполи
01
Футбол. Зарубежный
15:00
Мальорка
Альмерия
10
Футбол. Зарубежный
14:30
Вулверхэмптон
Манчестер Сити
03
Футбол. Премьер-лига
14:00
Торпедо
ЦСКА
10
Футбол. Премьер-лига
12:00
Урал
Ахмат
12
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
17:15
Барселона
Эльче
30
15:00
Мальорка
Альмерия
10
16.09
Вальядолид
Кадис
01
12.09
Альмерия
Осасуна
01
11.09
Бетис
Вильярреал
10
11.09
Хетафе
Реал Сосьедад
21
11.09
Эльче
Атлетик
14
11.09
Реал
Мальорка
41
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
19:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Левандовского помог «Барселоне» разгромить «Эльче» в матче Ла Лиги

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. «Барселона» обыграла «Эльче» в матче шестого тура чемпионата Испании по футболу.

Барселона
ЭльчеЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Встреча в Барселоне завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. У победителей голы забили Роберт Левандовский (34-я и 48-я минуты) и Мемфис Депай (41), две голевые передачи отдал 18-летний защитник Алехандро Бальде. На 14-й минуте красную карточку получил защитник «Эльче» Гонсало Верду, на 45-й — главный тренер команды Франсиско Родригес.

Левандовский с 8 мячами в шести матчах является лучшим бомбардиром Ла Лиги. Каталонцы после пятой победы подряд с 16 очками в шести матчах возглавили турнирную таблицу чемпионата Испании, «Эльче» с одним очком на счету идет на последней, 20-й строчке.

«Сине-гранатовые» в следующем туре 1 октября сыграет в гостях с «Мальоркой», «Эльче» 3 октября встретится на выезде с «Райо Вальекано».

В другом матче дня «Мальорка» обыграла дома «Альмерию» (1:0).

Читайте также
Барселона
3:0
Первый тайм: 2:0
Эльче
 Дарья Клишина — впервые о муже, жизни в США, Касаткиной, диалоге об Украине
Аборт ради золота Олимпиады: драма великой французской фигуристки
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь