Дубль Левандовского помог «Барселоне» разгромить «Эльче» в матче Ла Лиги

Встреча в Барселоне завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. У победителей голы забили Роберт Левандовский (34-я и 48-я минуты) и Мемфис Депай (41), две голевые передачи отдал 18-летний защитник Алехандро Бальде. На 14-й минуте красную карточку получил защитник «Эльче» Гонсало Верду, на 45-й — главный тренер команды Франсиско Родригес.

Левандовский с 8 мячами в шести матчах является лучшим бомбардиром Ла Лиги. Каталонцы после пятой победы подряд с 16 очками в шести матчах возглавили турнирную таблицу чемпионата Испании, «Эльче» с одним очком на счету идет на последней, 20-й строчке.

«Сине-гранатовые» в следующем туре 1 октября сыграет в гостях с «Мальоркой», «Эльче» 3 октября встретится на выезде с «Райо Вальекано».