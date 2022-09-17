«Тоттенхэм» обыграл «Лестер» со счётом 6:2, у «лис» по-прежнему одно очко

Матч начался с пенальти, назначенного в ворота «Тоттенхэма» за фол защитника команды Давинсона Санчеса. 11-метровый исполнял бельгийский полузащитник «лис» Юри Тилеманс — его первый удар отбил вратарь хозяев Уго Льорис, однако по решению Саймона Хупера пенальти нужно было перебить, и на сей раз Тилеманс оказался точен — 1:0. Однако уже через две минуты после подачи Деяна Кулушевски кивком мяч в ворота переправил нападающий «шпор» Гарри Кейн, сравняв счёт. На 21-й минуте защитник Эрик Дайер после подачи Ивана Перишича с углового вывел «Тоттенхэм» вперёд.

На перерыв команды всё же ушли при равенстве в счёте — на 41-й минуте отличился полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон. Однако уже на 47-й минуте «Тоттенхэм» забил третий мяч. После ошибки «лис» в обороне мяч в сетку их ворот отправил полузащитник Родриго Бентанкур. Упрочил преимущество «шпор» на 73-й минуте точный удар Сон Хын Мина — 4:2. Пятый и шестой мячи лондонцев также забил Сон, на счету корейского нападающего хет-трик.