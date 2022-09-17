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21:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тоттенхэм» обыграл «Лестер» со счётом 6:2, у «лис» по-прежнему одно очко

Сегодня, 17 сентября, в 8-м туре английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Тоттенхэм» принимал «Лестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась со счётом 6:2 в пользу «шпор». В качестве главного арбитра на встрече работал Саймон Хупер.

Тоттенхэм Хотспур
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Источник: Reuters

Матч начался с пенальти, назначенного в ворота «Тоттенхэма» за фол защитника команды Давинсона Санчеса. 11-метровый исполнял бельгийский полузащитник «лис» Юри Тилеманс — его первый удар отбил вратарь хозяев Уго Льорис, однако по решению Саймона Хупера пенальти нужно было перебить, и на сей раз Тилеманс оказался точен — 1:0. Однако уже через две минуты после подачи Деяна Кулушевски кивком мяч в ворота переправил нападающий «шпор» Гарри Кейн, сравняв счёт. На 21-й минуте защитник Эрик Дайер после подачи Ивана Перишича с углового вывел «Тоттенхэм» вперёд.

На перерыв команды всё же ушли при равенстве в счёте — на 41-й минуте отличился полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон. Однако уже на 47-й минуте «Тоттенхэм» забил третий мяч. После ошибки «лис» в обороне мяч в сетку их ворот отправил полузащитник Родриго Бентанкур. Упрочил преимущество «шпор» на 73-й минуте точный удар Сон Хын Мина — 4:2. Пятый и шестой мячи лондонцев также забил Сон, на счету корейского нападающего хет-трик.

Таким образом, к перерыву на матчи сборных «Тоттенхэм» набрал 17 очков (на данный момент второе место), а «Лестер» — одно очко (20-е, последнее место). После паузы на матчи национальных команд в Премьер-лиге «шпоры» сыграют в лондонском дерби с «Арсеналом», а «лисы» — с клубом «Ноттингем Форест».

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