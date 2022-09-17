Дзюба не сыграл за «Адана Демирспор» во 2-м матче подряд. Обе игры он провел в запасе
Артем Дзюба провел на скамейке запасных матч «Адана Демирспор» против «Антальяспора» (3:0).
Артем Дзюба провел на скамейке запасных матч «Адана Демирспор» против «Антальяспора» (3:0).
Бывший форвард «Зенита» не вышел на поле во втором матче подряд. Ранее он остался в запасе «Адана Демирспор» на игру 6-го тура турецкой Суперлиги против «Трабзонспора» (3:2).
В двух первых своих матчах Дзюба попадал в стартовый состав, а в третьей игре вышел на замену на 63-й минуте.
У Дзюбы один гол за «Адана Демирспор» в трех матчах.