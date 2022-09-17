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22:51 (мск), источник: Sports.Ru

Дзюба не сыграл за «Адана Демирспор» во 2-м матче подряд. Обе игры он провел в запасе

Артем Дзюба провел на скамейке запасных матч «Адана Демирспор» против «Антальяспора» (3:0).

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Источник: РИА "Новости"

Бывший форвард «Зенита» не вышел на поле во втором матче подряд. Ранее он остался в запасе «Адана Демирспор» на игру 6-го тура турецкой Суперлиги против «Трабзонспора» (3:2).

В двух первых своих матчах Дзюба попадал в стартовый состав, а в третьей игре вышел на замену на 63-й минуте.

У Дзюбы один гол за «Адана Демирспор» в трех матчах.

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