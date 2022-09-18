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09:55 (мск), источник: Газета.Ру

Депутат Европарламента пришел на заседание в футболке «Торино» с фамилией Миранчука

Депутат Европарламента Майкл Уоллес пришел на заседание в футболке итальянского футбольного клуба «Торино» с фамилией российского хавбека Алексея Миранчука.

ТориноЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Уоллес пожелал туринской команде удачи в матче седьмого тура итальянской серии А против «Сассуоло». Встреча завершилась поражением «Торино» со счетом 0:1.

14 августа туринский клуб на выезде обыграл «Монцу» в матче первого тура Серии А со счетом 2:1. Миранчук открыл счет в первом тайме, забив в первом же матче после перехода в «Торино» из «Аталанты». Однако после первых 45 минут игры футболист был заменен из-за полученного повреждения.

Миранчук перешел в итальянскую «Аталанту» в сентябре 2020 года из московского «Локомотива». Его контракт с клубом истекает летом 2024 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в €10 млн. 11 августа россиянин на правах аренды перешел в «Торино», который также выступает в Серии А.

Ранее агент Алексея Миранчука Вадим Шпинев заявил, что футболист вернется в состав итальянской команды в конце сентября.

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