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11:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Кокорин сравнил себя с Роналду

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин, права на которого принадлежат итальянской «Фиорентине», рассказал о своём отношении к хейту.

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Подписчик в соцсетях задал российскому футболисту вопрос: «Как относишься к хейту?» В ответ на это Кокорин написал: «У меня его вообще нет. Меня все любят».

Также Александр в шутку опубликовал картинку, на которой он сравнивает себя с Криштиану Роналду по количеству голов в нынешнем сезоне. Взято фото португальца из тренажёрного зала и фото Кокорина с пляжа — напротив обоих снимков написано «1 гол в сезоне».

Напомним, за «Арис» россиянин выступает на правах аренды. Недавно Кокорин забил первый гол в официальном матче впервые за 655 дней. В сезоне-2022/2023 на счету Криштиану Роналду также всего один забитый мяч.

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