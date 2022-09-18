Гризманн может сменить клуб в январе, если конфликт «Атлетико» и «Барсы» не решится. «МЮ» — один из вариантов

В этом сезоне француз, выступающий за «Атлетико» на правах аренды из «Барселоны», выходит на поле только после 60-й минуты. Считается, что «Атлетико» делает так, чтобы не платить 40 млн евро каталонцам по окончании сезона, опция выкупа будет обязательной при соблюдении условий относительно игрового времени Антуана.