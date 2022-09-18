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14:16 (мск), источник: Sports.Ru

Гризманн может сменить клуб в январе, если конфликт «Атлетико» и «Барсы» не решится. «МЮ» — один из вариантов

Антуан Гризманн может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Барселона
Атлетико
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Источник: Reuters

В этом сезоне француз, выступающий за «Атлетико» на правах аренды из «Барселоны», выходит на поле только после 60-й минуты. Считается, что «Атлетико» делает так, чтобы не платить 40 млн евро каталонцам по окончании сезона, опция выкупа будет обязательной при соблюдении условий относительно игрового времени Антуана.

По информации The Athletic, Гризманн может сменить клуб в январе, если ситуация не разрешится. Одним из вариантов может стать «Манчестер Юнайтед», который интересовался 31-летним игроком в летнее трансферное окно.

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