«Барса» будет играть в белой выездной форме в следующем сезоне — впервые с 70-х. На футболке будет ретро-эмблема

В сезоне-2023/24 выездная форма каталонцев будет полностью белой. Президент клуба Жоан Лапорта и совет директоров одобрили этот вариант.

Кроме того, на форме будет использоваться ретро-эмблема, схожая с эмблемой клуба из 70-х. В последний раз «Барса» играла в белой форме в сезоне-1977/78. До 70-х «блауграна» регулярно играла в белом.