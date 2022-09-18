«Барса» будет играть в белой выездной форме в следующем сезоне — впервые с 70-х. На футболке будет ретро-эмблема
«Барселона» выбрала неожиданный цвет формы на следующий сезон.
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«Барселона» выбрала неожиданный цвет формы на следующий сезон.
В сезоне-2023/24 выездная форма каталонцев будет полностью белой. Президент клуба Жоан Лапорта и совет директоров одобрили этот вариант.
Кроме того, на форме будет использоваться ретро-эмблема, схожая с эмблемой клуба из 70-х. В последний раз «Барса» играла в белой форме в сезоне-1977/78. До 70-х «блауграна» регулярно играла в белом.
В этом сезоне третья форма «Барселоны» выполнена в светло-сером цвете с красно-синим крестом на футболке.