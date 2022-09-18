Гол Бийола помог «Удинезе» обыграть «Интер» и возглавить Серию А

Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:05
Нант
Ланс
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Нефтехимик
СКА-Хабаровск
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Рубин
Волгарь
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вильярреал
Севилья
01
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
КАМАЗ
Динамо Мх
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Унион Б
Вольфсбург
10
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Краснодар
Химки
21
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Сочи
Факел
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эвертон
Вест Хэм Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
18:30
Челси
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18:30
Бохум
Кельн
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Локомотив
Футбол. Зарубежный
19:00
Рома
Аталанта
Футбол. Первый дивизион
19:00
Алания
Велес
Футбол. Зарубежный
19:30
Бетис
Жирона
Футбол. Зарубежный
19:30
Реал Сосьедад
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
16:00
Манчестер Юнайтед
Лидс
Футбол. Зарубежный
16:00
Брест
Аяччо
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Клермон Фут
Труа
13
Футбол. Зарубежный
16:00
Марсель
Ренн
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Ницца
Анже
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Кремонезе
Лацио
04
Футбол. Зарубежный
16:00
Фиорентина
Верона
20
Футбол. Зарубежный
16:00
Монца
Ювентус
10
Футбол. Зарубежный
20:30
Хоффенхайм
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
15:00
Осасуна
Хетафе
02
Футбол. Первый дивизион
15:00
Родина
Балтика
12
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волга
Шинник
11
Футбол. Зарубежный
21:45
Лион
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Наполи
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетико
Реал
Футбол. Зарубежный
14:00
Брентфорд
Арсенал
03
Футбол. Зарубежный
14:00
Реймс
Монако
03
Футбол. Премьер-лига
14:00
Нижний Новгород
Оренбург
02
Футбол. Зарубежный
13:30
Удинезе
Интер
31
Футбол. Первый дивизион
13:00
Уфа
Краснодар-2
21
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Акрон
00
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
16:00
Кремонезе
Лацио
04
16:00
Фиорентина
Верона
20
16:00
Монца
Ювентус
10
13:30
Удинезе
Интер
31
17.09
Торино
Сассуоло
01
17.09
Специя
Сампдория
21
17.09
Болонья
Эмполи
01
16.09
Салернитана
Лечче
12
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
16:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Бийола помог «Удинезе» обыграть «Интер» и возглавить Серию А

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. «Интер» уступил «Удинезе» в матче седьмого тура чемпионата Италии по футболу.

Удинезе
ИнтерЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча в Удине завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе миланского клуба забил Николо Барелла (5-я минута), на 22-й минуте мяч в собственные ворота срезал защитник «Интера» Милан Шкриньяр. У хозяев отличились бывший защитник ЦСКА Яка Бийол (85) и Толгай Арслан (90+3).

«Удинезе» одержал пятую победу подряд и возглавил таблицу чемпионата Италии с 16 очками. «Интер» с 12 очками идет шестым.

В следующем туре «Удинезе» 3 октября сыграет в гостях с «Вероной», «Интер» 1 октября примет «Рому».

 Дарья Клишина — впервые о муже, жизни в США, Касаткиной, диалоге об Украине
Аборт ради золота Олимпиады: драма великой французской фигуристки
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь