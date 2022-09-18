Гол Бийола помог «Удинезе» обыграть «Интер» и возглавить Серию А

Встреча в Удине завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе миланского клуба забил Николо Барелла (5-я минута), на 22-й минуте мяч в собственные ворота срезал защитник «Интера» Милан Шкриньяр. У хозяев отличились бывший защитник ЦСКА Яка Бийол (85) и Толгай Арслан (90+3).