Гол Бийола помог «Удинезе» обыграть «Интер» и возглавить Серию А
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. «Интер» уступил «Удинезе» в матче седьмого тура чемпионата Италии по футболу.
Удинезе
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. «Интер» уступил «Удинезе» в матче седьмого тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Удине завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе миланского клуба забил Николо Барелла (5-я минута), на 22-й минуте мяч в собственные ворота срезал защитник «Интера» Милан Шкриньяр. У хозяев отличились бывший защитник ЦСКА Яка Бийол (85) и Толгай Арслан (90+3).
«Удинезе» одержал пятую победу подряд и возглавил таблицу чемпионата Италии с 16 очками. «Интер» с 12 очками идет шестым.
В следующем туре «Удинезе» 3 октября сыграет в гостях с «Вероной», «Интер» 1 октября примет «Рому».