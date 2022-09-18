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16:33 (мск), источник: Газета.Ру

Головин забил первый гол за «Монако» в сезоне-2022/23

Российский полузащитник Александр Головин забил первый гол за «Монако» в сезоне-2022/2023 чемпионата Франции.

МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Экс-игрок ЦСКА отличился в матче восьмого тура французской лиги с «Реймсом». Головин вышел на поле в стартовом составе и забил гол в начале второго тайма — на 47-й минуте. На 65-й минуте россиянина заменили.

До этой встречи футболист принял участие в десяти играх за «Монако» в нынешнем сезоне и записал на свой счет две голевые передачи.

Ранее главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о своем разговоре с Головиным перед очным матчем в Лиге Европы.

«С Головиным пообщался и перед, и после матча. Повспоминали несколько моментов. Я давно Сашу не видел, спросил, как у него дела дома, потому что футбол футболом, как и куда он бежит ― мы знаем, а жизнь ― это другое. Но в игре он нам доставил достаточно хлопот. Да, не забил, не отдал, но его фланг постоянно обострял. Неслучайно тренер “Монако” поменял в перерыве фланг без Головина», ― сказал Черчесов.

Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу «Ференцвароша». Единственный мяч забил полузащитник Балинт Вечей. Александр Головин вышел в стартовом составе «Монако» и был заменен на 73-й минуте.

После двух туров подопечные Станислава Черчесова захватили лидерство в группе, где помимо «Монако» играет «Трабзонспор» и «Црвена Звезда». 6 октября его команда на выезде сыграет с сербами.

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