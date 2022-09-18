«Арсенал» на выезде разгромил «Брентфорд» и вышел на первое место в АПЛ
«Арсенал» в гостях разгромил «Брентфорд» в матче 8-го тура АПЛ со счетом 3:0.
Арсенал
БрентфордЧемпионат Англии: таблица и календарь
«Арсенал» в гостях разгромил «Брентфорд» в матче 8-го тура АПЛ со счетом 3:0.
В первом тайме в составе лондоского клуба голы забили защитник Вильям Салиба на 17-й минуте и нападающий Габриел Жезус на 28-й минуте. В начале второй половине игры полузащитник «Арсенала» Фабиу Виейра. Полузащитник Букайо Сака стал автором двух голевых передач.
Итан Нуанери стал самым молодым игроком выходившим на поле в составе «Арсенала» (15 лет 5 месяцев 25 дней), полузащитник заменил на 90+2 минуте в матче с «Брентфордом» автора двух голевых голевых передач.
«Арсенал» после 7 туров возглавил турнирную таблицу АПЛ, набрав 18 очков. «Брентфорд» идет на 9-й строчке с 9 очками.