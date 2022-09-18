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18:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ройс выбыл из строя «Боруссии» за два месяца до начала чемпионата мира

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Футболист дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Марко Ройс выбыл на срок до четырех недель, сообщается на сайте клуба.

Боруссия ДЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

«Боруссия» в субботу в игре седьмого тура победила дома «Шальке» со счетом 1:0. Капитан команды Ройс был заменен на 32-й минуте, его унесли с поля на носилках.

«Вчера мы были в шоке, когда увидели фотографии. Сегодня можно сказать ясно. Обследование, которое мы провели в субботу, не выявило перелома. Это повреждение внешней связки голеностопного сустава. Ройс выбыл на срок от трех до четырех недель», — цитирует спортивного директора клуба Себастьяна Келя сайт «Боруссии».

Ройс из-за травм не смог принять участие в победном для сборной Германии чемпионате мира 2014 года и в чемпионатах Европы в 2016 и 2021 годах. За национальную команду Ройс провел 48 матчей, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач, он является бронзовым призером Евро-2012.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Боруссия Д
1:0
Первый тайм: 0:0
Шальке-04
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