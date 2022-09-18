Ройс выбыл из строя «Боруссии» за два месяца до начала чемпионата мира

«Боруссия» в субботу в игре седьмого тура победила дома «Шальке» со счетом 1:0. Капитан команды Ройс был заменен на 32-й минуте, его унесли с поля на носилках.

«Вчера мы были в шоке, когда увидели фотографии. Сегодня можно сказать ясно. Обследование, которое мы провели в субботу, не выявило перелома. Это повреждение внешней связки голеностопного сустава. Ройс выбыл на срок от трех до четырех недель», — цитирует спортивного директора клуба Себастьяна Келя сайт «Боруссии».

Ройс из-за травм не смог принять участие в победном для сборной Германии чемпионате мира 2014 года и в чемпионатах Европы в 2016 и 2021 годах. За национальную команду Ройс провел 48 матчей, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач, он является бронзовым призером Евро-2012.