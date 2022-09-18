«Аталанта» обыграла «Рому» и захватила лидерство в чемпионате Италии, Моуринью получил красную карточку

На 57-й минуте прямую красную карточку получил главный тренер римской команды Жозе Моуринью, выбежавший на поле из-за недовольства работой арбитра.

«Аталанта» набрала 17 очков и возглавила турнирную таблицу Серии А. «Рома» с 13 баллами в активе располагается на 6-й строчке.