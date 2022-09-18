«Аталанта» обыграла «Рому» и захватила лидерство в чемпионате Италии, Моуринью получил красную карточку
«Аталанта» одержала выездную победу над «Ромой» (1:0) в матче 7-го тура чемпионата Италии.
Аталанта
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«Аталанта» одержала выездную победу над «Ромой» (1:0) в матче 7-го тура чемпионата Италии.
Единственный гол на 35-й минуте забил 18-летний защитник бергамасков Джорджо Скалвини.
На 57-й минуте прямую красную карточку получил главный тренер римской команды Жозе Моуринью, выбежавший на поле из-за недовольства работой арбитра.
«Аталанта» набрала 17 очков и возглавила турнирную таблицу Серии А. «Рома» с 13 баллами в активе располагается на 6-й строчке.