В ПСЖ оценили информацию о конфликте между Мбаппе и Неймаром

Кампу опроверг слухи о том, что Мбаппе требовал ухода Неймара из клуба. «Неймар никогда не был близок к тому, чтобы покинуть клуб. Слухи о Неймаре этим летом были лживыми. Неймар на сто процентов является частью нашего проекта», — заявил он.

13 сентября стало известно, что Неймар недоволен эгоистичным поведением Мбаппе на поле, а французский футболист — растущим влиянием бразильца в раздевалке. Отмечалось, что напряженные отношения между игроками не угрожают атмосфере в команде. Клуб провел встречу, чтобы уладить споры между футболистами, но прийти к согласию не удалось.