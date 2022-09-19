Футболисты «Реала» одержали шестую победу в чемпионате Испании, обыграв «Атлетико»

ТАСС, 18 сентября. Мадридский «Реал» со счетом 2:1 обыграл столичный «Атлетико» в гостевом матче шестого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла в воскресенье.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Родриго (18-я минута) и Федерико Вальверде (36). У «Атлетико» мяч забил Марио Эрмосо (83).

«Реал» одержал шестую победу в шести матчах нынешнего сезона. Ранее команда одолела «Альмерию» (2:1), «Сельту» (4:1), «Эспаньол» (3:1), «Бетис» (2:1) и «Мальорку» (4:1). «Атлетико» потерпело второе поражение в шести играх, до этого команда уступала лишь «Вильярреалу» (0:2).