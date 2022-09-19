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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
00:18 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Реала» одержали шестую победу в чемпионате Испании, обыграв «Атлетико»

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Реала».

Реал
АтлетикоЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 18 сентября. Мадридский «Реал» со счетом 2:1 обыграл столичный «Атлетико» в гостевом матче шестого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла в воскресенье.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Родриго (18-я минута) и Федерико Вальверде (36). У «Атлетико» мяч забил Марио Эрмосо (83).

«Реал» одержал шестую победу в шести матчах нынешнего сезона. Ранее команда одолела «Альмерию» (2:1), «Сельту» (4:1), «Эспаньол» (3:1), «Бетис» (2:1) и «Мальорку» (4:1). «Атлетико» потерпело второе поражение в шести играх, до этого команда уступала лишь «Вильярреалу» (0:2).

«Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 18 очков. «Атлетико» располагается на седьмом месте с 10 очками. В следующем туре «Реал» примет дома «Осасуну» 2 октября. «Атлетико» днем ранее встретится на выезде с «Севильей».

Атлетико
1:2
Первый тайм: 0:2
Реал
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