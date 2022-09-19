Гол Месси помог «ПСЖ» обыграть «Лион» в матче Лиги 1

Встреча, прошедшая в Лионе, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол в матче на пятой минуте забил Лионель Месси, для которого гол стал четвертым в Лиге 1 в нынешнем сезоне.

«ПСЖ» не проиграл ни одного матча в текущем чемпионате (семь побед, одна ничья) и лидирует в турнирной таблице, набрав 22 очка. «Лион» с 13 очками занимает шестую строчку. В следующем туре парижане 1 октября примут «Ниццу», «Лион» днем позднее на выезде встретится с «Лансом».