Гол Месси помог «ПСЖ» обыграть «Лион» в матче Лиги 1
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» обыграл «Лион» в матче восьмого тура чемпионата Франции по футболу.
ПСЖ
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» обыграл «Лион» в матче восьмого тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча, прошедшая в Лионе, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол в матче на пятой минуте забил Лионель Месси, для которого гол стал четвертым в Лиге 1 в нынешнем сезоне.
«ПСЖ» не проиграл ни одного матча в текущем чемпионате (семь побед, одна ничья) и лидирует в турнирной таблице, набрав 22 очка. «Лион» с 13 очками занимает шестую строчку. В следующем туре парижане 1 октября примут «Ниццу», «Лион» днем позднее на выезде встретится с «Лансом».
Результаты других матчей дня:
«Брест» — «Аяччо» — 0:1;.
«Клермон» — «Труа» — 1:3;.
«Марсель» — «Ренн» — 1:1;.
«Ницца» — «Анже» — 0:1;.
«Нант» — «Ланс» — 0:0.