«Наполи» с Кварацхелией победил в гостях «Милан» и вышел в лидеры Серии А

Встреча в Милане завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Маттео Политано (55-я минута, с пенальти) и Джованни Симеоне (78). У «Милана» отличился Оливье Жиру (69).

«Наполи» поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 17 очков. «Милан» с 14 очками опустился на пятую строчку. В следующем туре неаполитанцы 1 октября примут «Торино», «красно-черные» в тот же день на выезде сыграют против «Эмполи».