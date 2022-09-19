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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
00:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Наполи» с Кварацхелией победил в гостях «Милан» и вышел в лидеры Серии А

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. «Наполи» обыграл «Милан» в матче седьмого тура чемпионата Италии по футболу.

Наполи
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Источник: Reuters

Встреча в Милане завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Маттео Политано (55-я минута, с пенальти) и Джованни Симеоне (78). У «Милана» отличился Оливье Жиру (69).

«Наполи» поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 17 очков. «Милан» с 14 очками опустился на пятую строчку. В следующем туре неаполитанцы 1 октября примут «Торино», «красно-черные» в тот же день на выезде сыграют против «Эмполи».

Милан
1:2
Первый тайм: 0:0
Наполи
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