Этот «Реал» хоть кто-то остановит? Спокойно выиграли мадридское дерби без Бензема

«Реал» подходил к дерби с «Атлетико» на фоне лучшего старта за 54 года — команда Карло Анчелотти выиграла все восемь матчей в новом сезоне. Но была и неприятная новость: к мадридскому дерби не успел восстановиться Карим Бензема, хотя испанские журналисты писали, что нападающий до последнего надеялся принять участие в битве с принципиальным соперником. «Сливочные» сыграли без Бензема, а у «Атлетико» внезапно появился в основе Антуан Гризманн, который до этого выходил во всех матчах только после 60-й минуты, чтобы клуб не платил € 40 млн «Барсе» за выкуп его трансфера.

«Атлетико» хотел отодвинуть «Реал» от своей штрафной и погасить его скорость, обороняясь средним блоком в схеме 5−3−2. Крайние защитники по ситуации поднимались выше, чтобы встречать там своих оппонентов. Владение мячом в первом тайме было фактически равным (49% против 51%), но «Реал» делал больше передач в средней линии (182/123) и на чужой трети поля 55/38). При счёте 0:0 команда Диего Симеоне самые опасные моменты создавала на стандартах, а Анчелотти надеялся на то, что быстрые Винисиус Жуниор и Родриго будут убегать от трёх центрбеков хозяев после передач за спины. Непривычно, конечно, видеть в роли центрального защитника Акселя Витселя. Но таково решение Симеоне.

На поле было много столкновений, мини-конфликтов с участием Винисиуса Жуниора и игроков «Реала». История с танцами и с расистским оскорблением завела как самого бразильца, так и его соперников. По информации испанских СМИ, болельщики «Атлетико» распевали перед матчем у стадиона: «Винисиус, ты обезьяна!» Однако форвард всё-таки станцевал сегодня после гола. Причём не своего, а забитого Родриго. Фелипе не прервал заброс на Орельена Тчуамени, и Родриго реализовал первый же удар «Реала» в створ.

Давид Алаба | Источник: Reuters

К перерыву «сливочные» уступали и по общему количеству ударов (4:8), и по попаданиям в створ (3:4). Тем не менее забили второй гол. Винисиус, сыграв в стенку с Лукой Модричем, разорвал правый фланг обороны «Атлетико». Сам бразилец не смог забить — попал в штангу. Зато Федерико Вальверде преуспел на добивании. Анчелотти знал, о чём говорил, когда обещал порвать свою тренерскую лицензию, если уругваец не положит 10 мячей за сезон.

Во втором тайме «Реал» сушил игру так, что позавидовал бы и признанный мастер этого дела «Атлетико». «Сливочные» терпели в позиционной обороне, сбивали темп контролем мяча и продолжали рассчитывать на быстрые ноги Винисиуса и Родриго в контрвыпадах.

Владеть мячом при территориальном преимуществе против такого организованного и классного противника — не самое приятное занятие для команды Симеоне. Стандарты, кроссы, простые комбинации: «Атлетико» предлагал «Реалу», что мог, но этого было явно недостаточно.

После перерыва в игре, пожалуй, было мало огня. Соперники поменялись ролями, и что-то изменилось в их психологии. Да и в игровом плане дерби страдало от почти что полного отсутствия таких ярких моментов, как в середине второго тайма, когда Винисиус словно на велосипеде уехал от троих игроков «Атлетико» (после его паса Родриго заработал опасный штрафной, спровоцировав фол Витселя). Но за 10 минут до финального свистка стало горячо! Хозяева забили после подачи углового и ошибки Тибо Куртуа на выходе — мяч влетел в сетку от плеча Марио Эрмосо.

Антуан Гризманн | Источник: Reuters

Забивая гол, команда Симеоне нанесла свой первый удар в створ в эти 45 минут. У «Атлетико» появилась надежда, а вместе с ней и настоящие эмоции. Эрмосо чуть не подрался с Дани Карвахалем, а потом сразу же получил вторую жёлтую карточку, толкнув в штрафной «Реала» Дани Себальоса. Игрок «сливочных» исполнил симуляцию, но судья поверил, что Эрмосо попал по лицу. В большинстве команда Анчелотти спокойно сохранила нужный счёт. Статистика попаданий в створ во втором тайме поражает — 1:0 (всего удары — 4:2). Хотя по передачам в чужой трети «Атлетико» в итоге в два раза превзошёл «Реал» (142:71), чемпионы Испании заслуженно победили.