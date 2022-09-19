Месси побил рекорд Роналду

На счету 35-летнего аргентинца 672 забитых за карьеру мяча. По данному показателю Месси на один гол обошел Роналду, при этом он провел на 150 матчей меньше, чем португалец.

В воскресенье, 19 сентября, Месси забил победный мяч на пятой минуте матча восьмого тура чемпионата Франции против «Лиона» (1:0). Для аргентинца гол стал четвертым в турнире в текущем розыгрыше.