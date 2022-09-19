СМИ: Каррера может возглавить «Ювентус»

По информации источника, Каррера будет одним из двух кандидатов на пост главного тренера «Ювентуса», если руководство туринского клуба решит уволить Массимилиано Аллегри. С 2009 по 2014 год Массимо уже работал в тренерском штабе «Ювентуса».

«Ювентус» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе 10 очков после восьми туров.