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10:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Каррера может возглавить «Ювентус»

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера может возглавить туринский «Ювентус», сообщает журналист Антонелло Ангелини в Twitter.

ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, Каррера будет одним из двух кандидатов на пост главного тренера «Ювентуса», если руководство туринского клуба решит уволить Массимилиано Аллегри. С 2009 по 2014 год Массимо уже работал в тренерском штабе «Ювентуса».

«Ювентус» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе 10 очков после восьми туров.

Ранее Каррера тренировал московский «Спартак» (с лета 2016 года по осень 2018 года) и завоевал с «красно-белыми» первый для клуба с 2001 года титул чемпионов России в сезоне-2016/17, а также Суперкубок страны. Последним местом работы тренера был итальянский «Бари».

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