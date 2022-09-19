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19 сентября, источник: Чемпионат.com

Полиция Турина взяла Погба под охрану из-за угроз со стороны организованной банды

Полиция взяла французского полузащитника «Ювентуса» Поля Погба под охрану, сообщает Sport Mediaset.

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Источник: AFP 2022

Напомним, 29-летний игрок ранее подвергся угрозам со стороны брата Матиа и друзей детства, в связи с этим полиция Турина охраняет футболиста в настоящий момент.

Ранее Погба заявлял о шантаже и угрозах со стороны организованной банды. Он рассказал следователям из Центрального управления по борьбе с организованной преступностью, что был пойман друзьями детства, которые угрожали футболисту автоматами. Преступники потребовали € 13 млн за то, что футболист перестал финансово помогать им. Банда заявляла, что тайно защищала Погба на протяжении 13 лет. Среди злоумышленников Поль Погба узнал своего брата Матиаса.

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