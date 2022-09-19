Полиция Турина взяла Погба под охрану из-за угроз со стороны организованной банды

Напомним, 29-летний игрок ранее подвергся угрозам со стороны брата Матиа и друзей детства, в связи с этим полиция Турина охраняет футболиста в настоящий момент.

Ранее Погба заявлял о шантаже и угрозах со стороны организованной банды. Он рассказал следователям из Центрального управления по борьбе с организованной преступностью, что был пойман друзьями детства, которые угрожали футболисту автоматами. Преступники потребовали € 13 млн за то, что футболист перестал финансово помогать им. Банда заявляла, что тайно защищала Погба на протяжении 13 лет. Среди злоумышленников Поль Погба узнал своего брата Матиаса.