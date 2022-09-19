Руководство «Барселоны» утвердило бюджет на сезон. Доходы должны составить € 1,255 млрд

Отмечается, что доходы команды составят € 1,255 млрд, чистая прибыль — € 274 млн. Прошедший сезон-2021/2022 «Барселона» завершила с финансовым оборотом в размере € 1,017 млрд, чистая прибыль составила € 98 млн.

Также сообщается, что 9 октября состоится Ассамблея делегатов клуба в онлайн-формате, на неё будет приглашён 4451 человек.